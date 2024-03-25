Наследие Гранина представят на ярмарке non/fiction в Москве

Наследие писателя Даниила Гранина представят на очередной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Москве. Об этом журналистам рассказала директор фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина Марина Гранина-Чернышева.





Глава фонда станет гостьей круглого стола международной ярмарки. Мероприятие посвятят 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда.





«Меня пригласили выступить на ярмарке non/fiction в апреле, представить произведения Даниила Гранина. Сегодня его писательское творчество продолжает быть актуальным и интересным. В этом году деятельность нашего Фонда распространилась и на Москву», — поделилась директор фонда с ТАСС





Гранина-Чернышева отметила, что впервые мероприятия охватят несколько городов. Такой комментарий она дала в рамках семинара «Гранин. Выступление в Бундестаге. 10 лет спустя».





В пресс-службе ярмарки уточнили, что 7 апреля пройдет круглый стол на тему Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда в произведениях фронтовиков. Марина Гранина-Чернышева расскажет, в том числе, о наследии своего отца – «Блокадной книге».









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва