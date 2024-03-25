Умер народный артист России Рафаэль Клейнер

Народный артист России, актер Рафаэль Клейнер ушел из жизни. Ему было 84 года.





Рафаэль Клейнер родился в Украинской ССР (ныне – ЛНР). Будущий актер, режиссер и чтец окончил Новосибирское театральное училище по специальности «артист драматического театра и кино».





Клейнер работал мастером художественного слова в областной филармонии. Попал в труппу Московского театра драмы и комедии на Таганке. В 1968 году стал артистом, режиссером и сценаристом Московской филармонии.





Клейнера не стало 24 марта, пишет МК . Актер снялся в таких фильмах, как «Детский сад» Евгения Евтушенко, «Морали Леонардо», «Похороны Сталина», «Превращение», «Мелодия для шарманки».





Артист был членом художественного совета Литературно-чтецкого объединения Московской государственной академической филармонии, входил в коллегию Московской филармонии, являлся членом правления Центрального Дома работников искусств. С 1999 года руководил школой-студией «Слово Пушкина» при Государственном литературном музее Пушкина.





Проститься с актером можно будет во вторник, 26 марта с 11:00 по московскому времени. Церемония пройдет в Камерном зале филармонии.









Фото: YouTube