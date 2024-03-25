Итальянского певца Pupo исключили из программы фестиваля в Бельгии после концерта в Москве

Итальянский певец и композитор Pupo (Энцо Гинацци) не выступит на фестивале «Дни Италии» в Бельгии. Об этом пишет издание La Libre со ссылкой на организаторов.





Фестиваль «Дни Италии» пройдет с 31 мая по 2 июня. Организаторы, по данным журналистов, решили «отменить» Pupo, поскольку он «не соответствует ценностям торжества». Такое решение последовало на фоне выступления итальянского певца в Москве.





Концерт «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» состоялся 15 марта. Со сцены Государственного Кремлевского дворца прозвучали песни итальянского исполнителя и композитора в дуэтах с российскими артистами.









Фото: YouTube