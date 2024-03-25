Церемонию вручения спецпремии «Золотой маски» перенесли на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»

Вручение специальной премии «Золотой маски» переносится на неопределенную дату на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России.





В СТД решили перенести церемонию награждения спецпремией фестиваля «Золотая маска» на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла 22 марта.





«Было принято решение о переносе спецпремии «Золотой маски» «За вклад в развитие театрального искусства». Дата проведения будет сообщена дополнительно», — уточнили в пресс-службе.





Мероприятие должно было состояться в Большом театре. Награждение могло пройти в Бетховенском зале.









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