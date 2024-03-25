Профессор Московской консерватории Соловьев стал заслуженным артистом Абхазии

Профессор Московской консерватории Александр Соловьев получил звание «Заслуженный артист Абхазии». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.





Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетное звание профессору Московской консерватории. Александр Соловьев удостоился награды «за вклад в подготовку и воспитание национальных профессиональных кадров в области хорового искусства».





«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» Соловьеву Александру Владиславовичу - профессору Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, художественному руководителю камерного хора Академии хорового искусства им. В. Попова», — говорится в указе президента республики.





Помимо преподавательской деятельности, Соловьев также является хоровым и симфоническим дирижером, музыкально-общественным деятелем. Профессор также удостоился премий Минобороны России и правительства Москвы.









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