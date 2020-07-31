Онлайн ребенка не полюбишь

Когда начинают рассуждать о дистанционном образовании, часто происходит подмена понятий. Одно дело — судьба конкретного ребенка, и другое дело — судьба детей в нашей стране, судьба того, что закреплено в Конституции, — доступного общего среднего образования. Это две абсолютно разные вещи. Если судьбу и образование конкретного ребенка можно решать разнообразно, в том числе с использованием онлайн-образования, то вопрос образования для всех детей в стране не решится с помощью онлайна никогда.





Записала Елена Сердечнова

Материал опубликован в № 5 газеты «Культура» от 28 мая 2020 года

Важно понимать, что образование — это сложный педагогический процесс. Кажется, что технологичность «дистанционки» ему способствует. Но на самом деле это мнение ошибочно. Основным признаком педагогического процесса является вовлеченность ученика. У педагога существует огромный инструментарий воздействия на ребенка, который при онлайн-образовании отсутствует. Например, поощрение и наказание в педагогическом аспекте. Как это можно сделать дистанционно? Ребенок прекрасно знает, что учитель далеко. Потом — соревновательность. Одного ученика — поощряешь, другого — понуждаешь, плюс обсуждение какой-то проблемы коллективно. Поэтому основная проблема онлайн-образования — это отсутствие вовлеченности ученика.Ведь по большому счету не знания получает человек в школе. В школе учат думать. Это происходит на определенной стадии урока, когда ребенок вовлекается в процесс обучения. Конечно, достигается это не всякий раз, может, через десятый раз на одиннадцатый. Но именно эти моменты полного погружения в процесс обучения дают результат и остаются в памяти на всю жизнь. И, кстати говоря, составляют основу нашей культуры.Ян Амос Коменский — основатель педагогики, еще в XVII веке придумал урочную систему, с тех пор принципиально нового знания о детской психологии не появилось. Он изложил принципы педагогики, о которых человечество знало тысячелетиями. Это природосообразность, наглядность, последовательность, сознательность, посильность, прочность, систематичность. Посмотрите на эти принципы и задайте себе вопрос, можно ли их реализовать онлайн? Конечно, нет.Массовое образование может быть только в школе. Если мы действительно хотим воспитать и обучить ребенка качественно, то дома это сделать невозможно.Когда начался карантин, у многих учителей и родителей идея дистанционного образования вызвала энтузиазм. Но когда они столкнулись с ней на практике, то она обернулась глубоким разочарованием. Оказалось, что у ребенка мгновенно теряются мотивация и внимание во время онлайн-уроков. Даже те дети, которые демонстрировали успехи во время обычной учебы, дома сразу «просели». Учителя стали жаловаться, что не могут ничего с этим поделать. И это мнение не одного педагога, а большого количества преподавателей, родители также крайне разочарованы «дистанционкой». И самое главное: онлайн ребенка не полюбишь. А без этого воспитание, образование в его онтологическом смысле невозможно. Так как «питать» и «возводить к образу» онлайн не получится — тут нужен личный и даже, скорее, личностный контакт учителя и ученика.И это мы еще не говорили о том, что у большинства семей просто-напросто нет условий для дистанционного образования: 40 процентов наших сограждан живут в двухкомнатных квартирах и несколькими поколениями. В таких социально-жилищных условиях ребенок теряет внимание и мотивацию через 10 минут после начала урока. Но даже в семьях благополучных проблема внимания и мотивации никуда не девается. Особенно остро она стоит в средних классах. И эта форма образования хоть как-то может работать, только если кто-то из родителей постоянно дома и имеет хоть какие-то педагогические навыки.Хотел бы отметить, что бескомпромиссные сторонники онлайн-обучения, как правило, травмированы неудачным опытом традиционного образования — своим или ребенка. То есть вопрос на самом деле заключается не в противопоставлении онлайн- и офлайн-обучения. Вопрос в том, что есть хорошие школы и есть плохие. Я все время говорю о школьном образовании, но не представляю, как дистанционно можно получить и полноценное высшее образование. Потому что «дистанционка» не подходит студенту по той же причине, что и школьнику, — невозможностью полноценно вовлечь ребенка или молодого человека в образовательный и — тут особенно важно — научный процесс.