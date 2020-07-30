Дело Ефремова сделают показательным, чтобы напугать любителей пьяной езды

Автоавария с участием Михаила Ефремова вызвала большой шум — никто его напрямую не защищает, но многие явно жалеют популярного, любимого публикой артиста. Чем ужасно это событие? Насколько у нас распространены смерти в пьяных ДТП?

Если посмотреть статистику, ДТП, один из участников которого пьян, на сегодняшний день не редкость. Более того, их число растет — с 13,5 тыс. в 2008 году до 16,5 тыс. в 2018-м. Поэтому законодательство идет по пути ужесточения ответственности за происшествия такого рода. В некоторых случаях подобные дела квалифицируются даже не как преступления по неосторожности, в котором обвиняют Ефремова, а как преступления с прямым умыслом.Государство ужесточает наказания за пьяную езду, чтобы человек, собирающийся сесть за руль нетрезвым, помнил о последствиях. Но алкоголь деморализует, и в таком состоянии люди в последнюю очередь думают о том, что может произойти в дальнейшем. Социальный статус, положение человека в обществе не играют здесь никакой роли: Ефремов — знаменитый актер, но в такие ситуации попадают и депутаты, и судьи, и прокуроры. Некоторые даже убегают с места происшествия, чтобы нельзя было установить, были они пьяны или нет.Появилась информация, что президент подписал поправки об увеличении сроков наказания за пьяные ДТП до 15 лет (если погибли два и более человек), от 5 до 12 — в случае гибели одного). В таком случае категория преступления изменится автоматически: все, что до десяти лет, считается тяжким, свыше — особо тяжким. Это потянет за собой размеры штрафов и гражданских исков. Такова политика государства, и она нацелена отнюдь не на пополнение бюджета. Это «метод кнута» в отношении пьяных водителей. С этим же связано и изменение административных наказаний, появление тридцатитысячных штрафов, лишение прав на полтора-два-три года в том случае, если выявлен алкоголь. Все направлено на предотвращение более тяжких преступлений, ДТП, возможных смертей.Можно предположить, что дело Ефремова станет показательным, оно должно будет напугать потенциальных любителей пьяной езды. Возможно, стоит провести параллель с известным процессом Кокорина — Мамаева. Таких эксцессов по России происходят миллионы, но, учитывая известность обоих футболистов, это была показательная порка. История с ДТП Ефремова может оказаться аналогичной.Как это скажется на поведении любителей выпить и сесть за руль? Не уверен, что они будут опасаться пострадать так, как Ефремов. Общественность пошумит в социальных сетях, а потом все уйдет в песок. О деле Ефремова забудут. Помочь здесь может только личная ответственность водителей и новеллы автопроизводителей: реагирующие на запах алкоголя блокираторы двигателей и т.д.С моей точки зрения, ужесточение наказаний за пьяную езду никого не остановит: кто ездил пьяным, тот и будет ездить, количество аварий не уменьшится. Но что еще остается делать государству? При таком количестве смертей из-за «пьяных ДТП» оставлять все, как есть, нельзя. Возможно, пьяный, не отдающий отчета в своих действиях, человек сядет за руль, что бы ему ни грозило. И все же это дает какой-то шанс на то, что он вызовет такси, позвонит другу и попросит его довезти. Не будем забывать и о социальной справедливости: об адекватном воздаянии и чувствах родственников погибших.Да, есть компенсации. Да, есть гражданские иски. Но когда пьяный убивает на дороге твоего близкого, получает за это три года колонии-поселения и выходит из зала суда довольный тем, что он так легко отделался... О какой справедливости здесь может идти речь? Наказание от 7 до 12 лет родственникам убитого покажется куда более адекватным. А у убийцы будет больше стимулов для того, чтобы попытаться как-то загладить свою вину и возместить ущерб.