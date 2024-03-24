Кубанский казачий хор из-за траура перенес концерты

Государственный академический Кубанский казачий хор объявил о переносе запланированного в день общенационального траура по жертвам теракта в московском «Крокус Сити Холле» концерта, посвященного дню весеннего равноденствия, сообщает «Российская газета».





«Артисты Кубанского государственного казачьего хора скорбят со всей страной о погибших от рук террористов в «Крокус Сити Холле». Поэтому по решению художественного руководителя и главного дирижера нашего коллектива, Героя труда России и дважды Героя труда Кубани Виктора Захарченко концерт, который должен был состояться 24 марта, переносится на 2 апреля», — сообщили в пресс-службе ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор».





Отмечается, что также было перенесено на более поздний срок представление 23 марта. При этом приобретенные билеты действительны, а возврат билетов будет проведен в соответствии с порядком, установленным в случае переноса мероприятий.





Напомним, недавно народный артист РФ, дважды Герой труда Кубани, казачий полковник Виктор Захарченко был удостоен звания лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства. В 2024-м Захарченко — единственный лауреат из России.









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