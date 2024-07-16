В Коломне состоится XII Яблочно-книжный фестиваль

16.07.2024

В Коломне состоится XII Яблочно-книжный фестиваль
В Коломне пройдет XII Яблочно-книжный фестиваль.

Мероприятие состоится в субботние дни 7 и 14 сентября. Основная программа XII Яблочно-книжного фестиваля пройдет в исторической части города 7 сентября и будет дополнена более камерной программой в парке Мира 14 сентября.

Яблочно-книжный фестиваль в Коломне является визитной карточкой и ключевым культурным и литературным событием Подмосковья. Формат фестиваля сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр, гастрономию. Фестиваль организован Российским фондом культуры и Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский посад» при поддержке администрации городского округа Коломна.

Тема фестиваля в этом году — «Угощение садом». В программу вошли выступления писателей, презентации книжных новинок, встречи с издателями, спектакли, концерты. В рамках смотра состоится мировая премьера сочинения «Хрустальные сады» композитора Лидии-Марии Кошевой.


Фото: Российский фонд культуры