Известные артисты выразили соболезнования семьям и близким погибших в «Крокус Сити Холле»

Народный артист России Олег Газманов, певцы Лолита и Леонид Агутин выразили соболезнования семьям и близким погибших в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».





По словам Газманова, врагам России не удастся запугать граждан и посеять панику.





«Произошла страшная трагедия! Нет ни заложников, ни требований. Теракт направлен на истребление мирных людей. Наши враги хотят нас запугать и посеять панику, но этого не будет. Мы выстоим! Соболезнование семьям и близким погибших. Сил, терпения и мужества всем, кто прямо сейчас, в эти минуты работает, помогая справляться с этой бедой», — сказал Газманов ТАСС





Лолита назвала случившееся «страшной трагедией», по ее словам, к ненависти и агрессии привыкнуть невозможно.





«Добрый зритель, работники зала. Мы все были знакомы и хотели жить вечно. Погибшим в этом страшном теракте вечная память и покоя там, где мы еще не были. Нам, живущим и дышащим, никогда не смириться с ненавистью и агрессией», — сказала она.





«Безумие какое-то. Чудовищная трагедия. Крокус, зрители, в голове не укладывается. Мерзавцам гореть в аду. Царствие небесное погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал в своем Телеграм-канале Леонид Агутин.









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