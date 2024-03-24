Казань примет фестиваль-форум «Литературный флагман России»

В мае 2024 года Казань на неделю станет литературной столицей России. 20 мая здесь начнется Всероссийский библиотечный конгресс, а 23 мая стартует фестиваль-форум «Литературный флагман России», который продлится до 25-го числа, сообщает Татар-информ.





В прошлом году Татарстан победил во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» и получил благодаря этому возможность принять у себя лидеров издательской отрасли и креативных индустрий.





Фестиваль-форум состоится впервые, он должен стать своеобразной выставкой достижений книжной индустрии за десять лет существования конкурса. Предполагается, что участие в нем примут более 40 регионов России.





В рамках форума будет организовано более 60 мероприятий. Их проведут в гибридном формате по таким направлениям, как профессиональный, образовательный и культурно-просветительский блок.





Организатором фестиваля-форума выступает Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Президентского фонда культурных инициатив.









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