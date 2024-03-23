В Петербурге стартовал Всероссийский конкурс на приз Культурного центра Образцовой

Шестой открытый Всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой начался в Санкт-Петербурге с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе центра.





В конкурсе, который пройдет в два тура, примут участие 420 юных музыкантов более чем из 75 населенных пунктов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Китая. Возраст участников — от 7 до 22 лет, они разделены на четыре группы. В каждой группе будут присвоены звания лауреата и дипломанта.





За награды будут бороться юные вокалисты и вокальные коллективы (дуэты, трио и ансамбли), а также инструментальные ансамбли до шести человек.





Площадками смотра будут Концертный зал Мариинского театра, Атриум Главного штаба Государственного Эрмитажа, Лицей искусств «Санкт-Петербург», а также сам культурный центр.





Учреждено много творческих призов, среди которых — участие в концертах «Наследие Елены Образцовой» и других проектах в филармониях России. В этом году партнерами конкурса стали Волгоградская, Поморская, Липецкая, Брянская, Калининградская, Якутская филармонии. Финалисты получат возможность участия в мастер-классах ведущих преподавателей вокала в Международной творческой школе Культурного центра Елены Образцовой.





Конкурс завершится 28 марта. Он пройдет в рамках VI Международного фестиваля «Приношение Елене Образцовой» и станет частью празднования 85-летнего юбилея со дня рождения певицы. Смотр призван выявлять и поддерживать детей с незаурядными способностями в области вокального и инструментального исполнительства.









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