В российских музеях 24 марта в полдень объявят минуту молчания

Союз музеев России и ИКОМ России в знак памяти и скорби о погибших в чудовищном теракте в Подмосковье и солидарности со всей страной выступили с предложением объявить 24 марта в 12.00 (мск) минуту молчания, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





«Все федеральные музеи страны присоединятся к акции памяти», — говорится в сообщении.





В свою очередь, министр культуры России Ольга Любимова написала в своем Телеграм-канале: «Я преклоняюсь перед нашим музейным сообществом. Поддержка и сплоченность — большая душа и сила. Все наши музеи моментально откликнулись, последние разговоры закончились вчера в 2 ночи, а первый звонок раздался сегодня в 7.30. Спасибо вам, дорогие мои коллеги».





В Херсонесе Таврическом в 12.00 будет звучать поминальный звон. В Пскове будет звучать колокол в древнейшем Мирожском монастыре (12-й век). В Музее Мирового океана все суда дадут гудок в 12.00.





В 12:00 дадут сорок ударов в Большой колокол Новгородского музея-заповедника. К музею «Бородинское поле» присоединятся все храмы Можайского благочиния. В 12.00 колокола ударят 40 раз.





«Это некоторые сообщения от наших музеев и такие от всех. Мы вместе», — написала Ольга Любимова.









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой