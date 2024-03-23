Московские театры вернут зрителям деньги за отмененные из-за теракта спектакли

Зрители смогут получить обратно деньги за билеты на спектакли, которые были отменены 23 и 24 марта в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом культурные учреждения сообщают в своих официальных аккаунтах в соцсетях.





Как пишет « Российская газета », в Театре им. Евгения Вахтангова рассказали, что возврат средств по электронным билетам будет сделан автоматически на карты, с которых была совершена оплата. А бумажные билеты, приобретенные в кассе на Арбате, нужно будет вернуть в кассу в течение десяти дней. Все мероприятия в театре отменены 23 и 24 марта.

Такая же схема будет действовать и для тех, кто собирался в наступившие выходные в МХТ им. Чехова. Стоимость билетов, купленных на сайте МХТ и на сайтах официальных партнеров театра, будет возвращена на карты, с которых производилась оплата. Билеты, приобретенные в кассе театра, можно вернуть в кассу в течение 10 дней с даты отмененного спектакля, говорится в сообщении театра.





Аналогичный пост разместили и в официальной группе Театра Олега Табакова. Также средства за несостоявшиеся спектакли вернут в РАМТе, Театре им. Моссовета, московском театре «Сфера» и других.





Ряд театров сообщили о переносе отмененных спектаклей, в их числе Театр на Бронной, Театр Армии, Театр Сатиры, Театр им. Маяковского. Билеты, приобретенные на 23 и 24 марта, остаются действительными на новые даты. Либо — их также можно сдать, получив средства обратно.





Более подробную информацию о возврате билетов и переносе спектаклей в каждом конкретном театре можно узнать в его официальной группе в «Телеграм» или «ВКонтакте».





Напомним, Министерство культуры РФ отменило массовые и развлекательные мероприятия на ближайшие дни из-за теракта в «Крокус Сити Холле».









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