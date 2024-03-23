23.03.2024
Ледовое шоу Ильи Авербуха в Саранске перенесут на 6 апреля в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» в Москве, сообщается в Телеграм-канале Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.
«Уважаемые жители и гости города! Ледовое шоу Ильи Авербуха переносится на 6 апреля в 18:00», — говорится в сообщении.
Юбилейное ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» должно было состояться в Универсальном зале МГУ имени Н.П. Огарева «Огарев Арена» 23 марта. Накануне в Телеграм-канале вуза сообщили, что шоу переносится. Все приобретенные билеты остаются действительными. Также перенесен концерт Алексея Глызина на 20 апреля.
Глава региона Артем Здунов 22 марта сообщил, что принято решение об отмене в выходные дни культурно-развлекательных мероприятий в Саранске и районах Мордовии.
Фото: Pixabay.com