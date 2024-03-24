В «Зарядье» состоится вечер современной вокальной музыки

В Малом зале «Зарядье» 15 апреля пройдет вечер современной вокальной музыки, концерт представляет проект «Музыка нашего времени», сообщили его организаторы.





Вечер проводится в сотрудничестве с фестивалем современной оперы «Приглушенные голоса».





Зрителям представят две камерные оперы композитора Татьяны Чудовой, чьему творчеству посвящен фестиваль «Приглушенные голоса». Это опера «Сон Татьяны» по мотивам эпизода из романа «Евгений Онегин», а также премьера фантастической моно-мини-оперы «Голова профессора Доуэля». Постановкой обоих произведений занималась режиссер Елизавета Корнеева, художник-постановщик — Варвара Тимофеева.





Вечер продолжит цикл песен британского композитора Джона Тавенера на стихи Анны Ахматовой. Это будет российская премьера вокального цикла из 6 песен, воплотившего в себе уникальный взгляд автора на славянскую культуру.





Гостей вечера ждет мировая премьера произведения композитора Юрия Буцко «Две сказки» — вокального цикла на стихи И.А. Бунина. Кроме того, прозвучат пять песен из вокального цикла композитора Валерия Гаврилина «Русская тетрадь».





Выступят солисты российских и мировых театров Полина Шабунина, Александра Ковалевич, Денис Седов, Юлия Петрачук, Александра Дурсенева, ансамбль Lyrica Classic, танцовщица Виктория Михайлец, артисты театра танца «Фестиваль».





«Музыка нашего времени» — единственный в своем роде проект современной вокальной музыки в камерном исполнении. Для нас важно не только качество отбираемых произведений, но и уровень мастерства исполнителей, — отметила пианистка Карина Погосбекова, художественный руководитель и продюсер проекта. — В наших концертах участвуют как признанные таланты, так и молодые музыканты, солисты ведущих театров России и мира. Многие произведения публика слышит впервые».









Фото: пресс-служба проекта «Музыка нашего времени» / Алина Хачатурова