В музее «Гараж» пройдет второй этап фестиваля американского кино AMFEST

С 29 марта по 7 апреля Garage Screen проводит вторую волну фестиваля американского кино AMFEST, организованного арт-объединением CoolConnections, сообщили в музее «Гараж».





Ретроспектива американского режиссера Джеймса Беннинга расскажет об экспериментальном кино, которое можно отнести как к кинематографу, так и к современному искусству. Среди премьерных показов — «Самоубийство в пейзаже», «Соединенные Штаты Америки», «Читатели», «Естественная история», «Двадцать сигарет», «Рур», «Алленсворт».





Писатель, кинокритик, автор и редактор журнала «Искусство кино» Евгений Майзель 30 марта проведет лекцию, посвященную истории американского киноавангарда XX века и его многочисленным направлениям от психодрамы до структурного кино.





Подготовиться к кинопоказам и лекции поможет «Полка месяца» от библиотеки «Гаража» — в марте она посвящена кино. В подборке — исследование направлений американского киноавангарда, эссе об экспериментах кинохудожников, различных техниках и теориях.









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