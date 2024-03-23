Херсонес Таврический приглашает на пасхальные экскурсии

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» с 18 марта по 18 мая проводятся специальные тематические экскурсии для школьников «К празднику готов!», где ребята могут познакомиться с историей Пасхи, принять участие в народных забавах и творческом мастер-классе.





Как сообщили в пресс-службе музея, экскурсоводы расскажут гостям, как в 988 году в Херсонесе — Херсоне — Корсуни принял христианство великий князь Владимир, и покажут предполагаемые места его крещения.





Проникнуться атмосферой наступающего праздника ребятам поможет знакомство с его историей и пасхальные игры в компании друзей. Проявить творческие способности и поднять командный дух юные посетители музея-заповедника смогут на тематическом мастер-классе, где создадут сувениры для себя и близких.









Фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»