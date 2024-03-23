Деятели культуры Петербурга выразили соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холле»

Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей, народный артист РФ Сергей Паршин и заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей, заслуженный работник культуры РФ Лариса Новикова выразили соболезнования родным погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».





«Потрясены случившимся. Вместе со всей страной скорбим и выражаем глубокое сочувствие всем семьям погибших и раненых в этой страшной трагедии. В знак солидарности с теми, кто пострадал, и в память о погибших в теракте было принято решение не проводить в выходные дни спектакли и концерты. Решение для театров города сложное, но в такой ситуации — единственно верное. Нас не сломать», — сказали Сергей Паршин и Лариса Новикова, чьи слова в своем Телеграм-канале приводит вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.









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