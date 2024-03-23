Концерт в Москве ко Дню единения народов России и Белоруссии отменили

23.03.2024

Концерт в Москве ко Дню единения народов России и Белоруссии отменили
Праздничный концерт в Москве, посвященный отмечаемому 2 апреля Дню единения народов России и Белоруссии, отменен в связи с терактом в Подмосковье.

Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Праздничный концерт, посвященный Дню единения народов Беларуси и России, запланированный к проведению 28 марта на сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве, отменен в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». Уверен, что наши уважаемые гости поддержат такое решение», — сказал Мезенцев, слова которого цитирует ТАСС.


Фото: Pixabay.com