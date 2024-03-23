В Московском метрополитене открылась выставка современного искусства

Московский метрополитен подготовил новую экспозицию, где пассажиры смогут увидеть произведения работающих с гобеленами братьев Либа, картины Александры Елисеевой и многих других художников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.





«Совместно с ярмаркой современного искусства Art Russia мы организовали в метро выставку работ известных российских художников. Пассажиры смогут увидеть репродукции картин в переходах между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк», а также между «Ленинским проспектом» и «Площадью Гагарина» Московского центрального кольца», — приводит слова Ликсутова официальный портал мэра mos.ru.





В новой экспозиции представлена картина Анастасии Ермаковой «Мост над облаками». На создание полотна художницу вдохновило путешествие в Гималаи — ее давняя мечта. Увидят пассажиры и картину Елены Тарутиной «Тайный сад. Двенадцать тысяч сто семьдесят восемь шагов». В ней отразились размышления о долгих прогулках. А еще эта работа — о маленьких, но важных шагах, с помощью которых добиваются больших целей.





Кроме того, на выставке можно изучить полотно Анастасии Кустовой «Собственное «я». Оно посвящено внутренней силе человека, возможности найти внутри себя опору, любовь и надежду.





Репродукции картин, отобранных на ярмарку современного искусства Art Russia, уже в третий раз выставляются на площадках Московского метрополитена. В прошлом году работы украшали переход между станциями «Охотный Ряд» и «Театральная».





Выставка современного искусства в столичном метро продлится до 11 апреля.







