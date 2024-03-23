В Калининграде проведут обследование казармы «Кронпринц» середины XIX века

Корпорация развития Калининградской области организует комплексное обследование казармы «Кронпринц», построенной в 1843-1849 годах в Калининграде и являющейся объектом культурного наследия федерального значения, сообщила Корпорация развития области.





Эти мероприятия необходимы для начала полномасштабных работ по приспособлению бывших оборонительных казарм «Кронпринц» и более 30 тыс. кв. м площадей свободного назначения к современному использованию в рамках единого инвестиционного проекта.





Для выполнения комплексного инженерно-технического обследования сооружения привлечена экспертная организация «ЭкспертПроектРеставрация». Параллельно с работами по обследованию здания ведутся переговоры по подключению комплекса к газо- и теплоснабжению. Разрабатывается проект ремонта крыши и выполнения первоочередных противоаварийных работ.





Как отметили в Корпорации развития, крепость на Литовском валу обладает серьезным потенциалом. Колоссальная территория позволяет разместить здесь самые разные функции: от музея под открытым небом до выставочных и деловых зон во внутренних помещениях.





Казарма «Кронпринц» в Кёнигсберге заложена 15 октября 1843 года, строительство завершено в 1849 году. Сооружение представляет собой пятиугольник с массивными башнями по углам и внутренним двориком. Казарма «Кронпринц» соединялась подземным ходом с бастионом «Грольман».



