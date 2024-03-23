Столичный Музей Победы изменил режим работы в эти выходные

Музей Победы не будет работать 23 и 24 марта, он откроется для посещения во вторник, сообщили в пресс-службе музея.





«Музей Победы выражает глубочайшие соболезнования пострадавшим, близким и родственникам погибших в теракте в «Крокус-сити». В связи с событиями музей изменил режим работы. Музей Победы будет открыт для посещения во вторник», — сказали в пресс-службе.





Как уточняется на сайте, Музей Победы, Музей Г.О.Р.А. и кинотеатр «Поклонка» 23 и 24 марта приостанавливают работу.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил, что все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены. Аналогичные решения приняли в ряде других регионов.









Фото: пресс-служба Музея Победы