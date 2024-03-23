Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент России Владимир Путин выступил со специальным телеобращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей — наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь», — подчеркнул Президент России.





Необходимая помощь будет оказана всем семьям, в чью жизнь пришла беда, раненым и пострадавшим.





«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — сообщил Владимир Путин.