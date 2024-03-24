Названы лауреаты премии для молодых деятелей культуры за 2023 год

Художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел имени К. Б. Ондара Менги Ондар стали лауреатами премии президента РФ Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2023 год.





Имена лауреатов назвал советник президента РФ Владимир Толстой на пресс-конференции в ТАСС





Алексею Крюкову премия присуждена за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. Художник еще в студенческие годы начал регулярно посещать Донбасс, где рисовал портреты ополченцев, командиров, рядовых бойцов, детей. На этих картинах Крюкова отражены жизнь и быт военных на передовой, опасные будни жителей городов.





Александр Рамм удостоен премии за вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность. Рамм — солист Санкт-Петербургского Дома музыки, солист Московской государственной академической филармонии. Репертуар виолончелиста охватывает музыку более двух столетий — от Людвига ван Бетховена до Родиона Щедрина. Рамм — единственный в мире виолончелист, который исполняет все сюиты британского композитора Бенджамина Бриттена в одном концерте.





Менги Ондар получила премию за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа. Ондар более десяти лет посвятила возрождению традиционного сказительского искусства, в рамках проекта «Наследие предков» ею созданы электронные базы данных тувинских народных песен и фольклорного тувинского языка. Выпустила монографию «Особенности языка тувинских героических сказаний» и учебно-методические комплекты к ней.





Премии президента для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Кандидатов предлагает Совет при президенте по культуре и искусству. Размер каждой премии — 5 млн рублей.









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