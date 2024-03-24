Эрмитаж запретил вход посетителям с рюкзаками для повышения безопасности

Государственный Эрмитаж ввел особый режим безопасности, в соответствии с которым запрещен вход посетителям с рюкзаками, сообщает Телеграм-канал музея.





«В связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле» в Эрмитаже введен особый режим безопасности в качестве альтернативы полному закрытию музея. Посетители с рюкзаками и другими объемными вещами не допускаются в Эрмитаж. Камеры хранения временно недоступны», — говорится в сообщении.





Ранее в Эрмитаже сообщили, что все экспозиционные комплексы музея работают в обычном режиме. В культурном учреждении поддерживаются меры безопасности на высоком уровне.









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