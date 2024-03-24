Более 300 школьников провели каникулы в детском клубе Музея Победы

Участниками первой весенней смены в Музее Победы стали свыше 300 ребят, в том числе дети из семей участников СВО, сообщили в пресс-службе музея.





Детский городской клуб «Весна Побед» работал в течение пяти дней, с 18 по 22 марта. Это совместный проект Музея Победы и Департамента образования и науки Москвы.





«За время работы детского клуба прошло порядка 30 экскурсий, более 40 мастер-классов, множество творческих мероприятий, игр, познавательных встреч. Гостями смены стали наставник «Движения Первых», ветеран СВО Никита Кудинов и победительница проекта «Главные детские песни 1.0» и шоу «Голос. Дети» Олеся Казаченко», — отметила директор детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.





Программа проходит на территории мемориального комплекса на Поклонной горе. Здесь в музее «Г.О.Р.А.» участники смены приняли участие в турнире по лазертагу, посмотрели фильмы в кинотеатре «Поклонка», отметили Международный день поэзии. Кроме того, ребята побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части и Музее истории ГАИ.





Вторая смена клуба «Весна Побед» пройдет с 8 по 12 апреля.









Фото: пресс-служба Музея Победы