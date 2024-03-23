В Москве откроется выставка работ Александра Самодурова

Новое крыло Дома Гоголя совместно с Аrtline Project 4 апреля откроет ретроспективную выставку Александра Самодурова «Коллаж как продолжение театра», сообщили ее организаторы.





Экспозиция представляет творчество художника, деятельность которого выходит за рамки одной профессии и направления искусства. Являясь художником, режиссером, сценаристом и художественным руководителем, он свободно перемещается по территории искусства, открывая новые грани привычного.





Коллаж в творчестве Александра Самодурова становится органичным продолжением театра, в котором каждый играет свою определенную роль.

Техника автора — это уникальный симбиоз современного и академического изобразительного искусства. Используя принципы построения композиций, он вместе с тем меняет инструментарий классического художника: вместо кистей — ножницы, а вместо красок — цветная пленка.





В экспозицию вошли работы, созданные художником в разные годы творческой деятельности: от театральных плакатов и графических работ 1970-х до коллажей настоящего времени. Также в выставочном проекте представлены архивные фотоматериалы театрального периода и интервью с художником.





В рамках выставки 6, 13 и 20 апреля пройдут бесплатные кураторские экскурсии. Экспозиция завершит работу 24 апреля.









Фото предоставлено Аrtline Project