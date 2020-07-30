На Ефремове хотят «оттоптаться» за всех мажоров на дорогах

Бессмысленно спорить о том, виноват Михаил Ефремов или нет. Он сел за руль пьяным, по его вине погиб человек, за преступлением должно последовать наказание. Вспомним старую латинскую пословицу: Рereat mundus et fiat justitia — «Пусть погибнет мир, но свершится правосудие». Ее часто употребляют в ироническом смысле, когда буква закона заслоняет существо дела, но у этого присловья есть и обратный смысл: без правосудия мир погибнет.

Есть и другая пословица, в XIX веке ее выпустил в мир французский писатель Жозеф Жубер: «Правосудие — право наиболее слабого». У нас, к сожалению, все не так, и ситуации на дорогах это подтверждают. Истории с «номенклатурными» ДТП, когда погибли люди, а виноватые вышли из воды сухими, у всех на памяти. У меня есть и личная история — лет 16 тому назад машина полковника полиции размазала по мостовой девушку, подругу моей знакомой, дело замяли.Итак, Ефремов виноват и должен искупить свою вину, это бесспорно. Но настораживает дружный осуждающий хор и количество наставленных на него указательных пальцев. А еще толком не отрефлексированное, но ясное ощущение того, что у тех, к кому обращен обличительный хор, «у народа», это отклика не находит. Моя пожилая знакомая, человек простой и очень «телевизионный», отведав ефремовских телесюжетов, не то чтобы совсем перестала смотреть телевизор — теперь ограничивается старыми выпусками «Поля чудес». По ее словам, такого количества льющегося с экрана негатива она выдержать не в состоянии. Ефремова, несмотря на все, любят. Его публичный образ веселого юродивого, говорящего сильным мира сего правду в глаза, добродушного пьяницы, который в таком состоянии бывает умен и «семь угодий в нем», импонирует русской душе. А общественное раздражение, скорее всего, связано с тем, что Ефремов отвечает сразу за всех «больших и сильных», кто убил, сидя за рулем.В отличие от тех из них, о ком мы знаем, он все-таки тяжело больной человек. Его отец, великий актер и режиссер Олег Николаевич Ефремов, тоже периодически впадал в запои — в такой ситуации уходил от мира, закрывался в своей квартире. Но в конце концов все-таки ввел свой недуг в относительно приемлемые рамки, а вот Михаилу Олеговичу это не удалось. Оно и понятно — он живет в совершенно иной среде, и большой вопрос, что сталось бы сейчас с Ефремовым-старшим. В советское время публичный проступок известного человека, как правило, бывал наказан, и это очень дисциплинировало.У Михаила Ефремова астрономическое количество оплаченных и неоплаченных штрафов. Но кто ответит за то, что он был за рулем? За то, что это вообще оказалось возможным? Коллективный разум аудитории отдает себе отчет и в том, что в стране — одном из мировых лидеров по количеству полицейских на душу населения — нет простейшего полицейского порядка. Систематически злоупотребляющий алкоголем человек оказался в центре Москвы за рулем, судя по анализам, влив в себя полбутылки водки. Что ж не ездить пьяным, если дорожную полицию сей факт совершенно не волнует, во всяком случае, до тех пор, пока кто-то не убьет в ДТП и не попадет затем в телевизор?В фильме Клинта Иствуда «Непрощенный» есть такой текст: «Это адское дело — убить человека. Ты отнимаешь у него все, что у него есть... И все, что когда-либо будет». Произносит его, кстати, профессиональный киллер. Ефремов так и сделал, до этого он долго убивал самого себя. А его, как и многих других и гибнущих, и убивающих на дорогах, систематически приканчивала безобразно работающая отечественная правоохранительная система в лице взяточников из ГИБДД и выдающих фейковые справки для получения прав наркологов и психологов.Если Михаила Ефремова не растопчут, если он не сломается, если наказание не окажется чрезмерным, возможно, он сумеет возродиться к какой-то иной жизни. И это будет хорошо для всех нас, потому что он великолепный актер. За свой поступок он так или иначе ответит, а если не ответит, то это его быстро добьет — Ефремов порядочный, чувствительный человек, жить, не искупив вину, он не сможет.Хочется верить, что затем воздаяние придет ко всем, кто убил на дороге и ушел от ответственности. К способствовавшим этому людям в погонах с полосатыми палочками или кабинетами в отделениях ГИБДД, солидными банковскими счетами и дорогими загородными домами. Об этом прекрасно сказал раннехристианский богослов, святой Аврелий Августин: «Что есть государство без правосудия? Шайка разбойников, да и только».