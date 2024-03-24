В Поморье объявили лауреатов литературной премии имени Абрамова

В Архангельске подвели итоги третьего сезона Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова «Чистая книга». Победителей конкурса определил экспертный совет «Чистой книги» во главе с писателем Сергеем Шаргуновым.





Как сообщает « Российская газета », в номинации «Современная проза» премии присуждены Василию Авченко за документальный роман «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», а также Роману Сенчину за сборник прозы «Остановка. Неслучившиеся истории».





Лучшей литературной критикой признана книга Ивана Родионова «На дно, к звездам. Заметки об отечественной литературе 2019-2023». А специальной премии «За сохранение и развитие традиций деревенской прозы» удостоена Наталья Мелехина, выпустившая сборник рассказов «Перевал Волкова».





А вот специальной премии «За подвижническую деятельность по изучению и пропаганде литературы Русского Севера» удостоен литератор из архангельского поселка Хозьмино Николай Васильев: он издал сборник эссе, посвященный творчеству Николая Рубцова.









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