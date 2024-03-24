В российских музеях провели минуту молчания по погибшим в теракте

В день общенационального траура в России, 24 марта, в российских музеях прошла минута молчания в память о погибших в чудовищном теракте в Подмосковье.





«В древних монастырях и кремлях бьют поминальные колокола, над дворцами приспущены флаги, музейные суда дают гудок. Скорбим со всей страной», — сообщается в Телеграм-канале Министерства культуры РФ.





«В полдень в Русском музее в знак скорби и солидарности со всей страной прошла минута молчания — были прерваны все экскурсии, стихло звуковое сопровождение», — сообщает Телеграм-канал музея.





Сотни свечей в знак скорби по всем погибшим в «Крокус Сити Холле» зажглись в зале памяти и скорби Музея Победы, рассказали в пресс-службе. Также траурные свечи зажглись на десятках плазменных экранов музея. Кроме того, в течение всего дня в Музее Победы звучит приглушенная печальная музыка, в том числе «Адажио» Альбиони и «Реквием» Моцарта.





К минуте молчания присоединись также филиалы Музея Победы и около 300 музеев — участников международного проекта «Территория Победы» и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. В филиале Музея Победы в Калужской области — Музее Г.К. Жукова на колокольне, которая является частью музейного комплекса, по погибшим зазвонил колокол.





Акцию памяти Союза музеев России и ИКОМ России в ответ на теракт в Подмосковье поддержали многие другие музеи России.









Фото: пресс-служба Музея Победы