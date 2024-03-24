Юрий Башмет даст концерт памяти жертв трагедии в «Крокус Сити Холле»

Об этом сообщил глава культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в Рос...
Победителей конкурса определил экспертный совет во главе с писателем Сергеем Шаргуновым.
Солист Вологодской филармонии им. В. Гаврилина умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
В Большом зале Университета «Сириус» прозвучит Пятая симфония П. И. Чайковского.
Среди них — жители Москвы и области.
Главные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Ирина Чурилова и Сергей Скороходов.
Об этом сообщил глава культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в Рос...
Победителей конкурса определил экспертный совет во главе с писателем Сергеем Шаргуновым.
Солист Вологодской филармонии им. В. Гаврилина умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
В Большом зале Университета «Сириус» прозвучит Пятая симфония П. И. Чайковского.
Среди них — жители Москвы и области.
Информацию подтвердил директор коллектива Юрий Чернышевский.
Песню Игоря Матвиенко опубликовали в обновленном варианте.
Акцию памяти Союза музеев России и ИКОМ России поддержали многочисленные музеи в разных городах стра...
За время работы детского клуба прошло порядка 30 экскурсий и более 40 мастер-классов.
Концерт представляет проект «Музыка нашего времени».
В программе фестиваля — ретроспектива американского режиссера Джеймса Беннинга.
В мае 2024 года Казань на неделю станет литературной столицей России.
Среди лауреатов — художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развити...
Концерт, который должен был состояться 24 марта, переносится на 2 апреля.
Камеры хранения временно недоступны.
Акцию проведут в знак памяти и скорби о погибших в чудовищном теракте в Подмосковье и солидарности с...
Президент России Владимир Путин выступил со специальным телеобращением в связи с терактом.
Вместе со всей страной скорбим и выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и раненых, отмечается ...
Все приобретенные билеты остаются действительными.
24.03.2024