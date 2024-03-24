Юрий Башмет даст концерт памяти жертв трагедии в «Крокус Сити Холле»

Юрий Башмет даст концерт памяти жертв трагедии в «Крокус Сити Холле»

24.03.2024

В День общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета выступит со специальным концертом памяти жертв трагедии, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.

В Большом зале Университета «Сириус» прозвучит Пятая симфония П. И. Чайковского.

Концерт пройдет в онлайн-формате без присутствия зрителей. 

Присоединяйтесь к трансляции в сообществе Минкультуры ВКонтакте в 19:30.


Фото: Pixabay.com