Помощница директора группы «Пикник» погибла в «Крокусе»

Помощница директора музыкальной группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил РИА Новости директор коллектива Юрий Чернышевский.





«Нашли, но, к сожалению, она погибла», — рассказал директор.





Ранее лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования родным и близким погибших.





«Понятно, что нет никаких слов, которые могут воскресить людей, утешить... Но мы приносим соболезнования родственникам», — сказал артист.





Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта в России общенациональным трауром.









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