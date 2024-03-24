Россия и Иран планируют сотрудничать в совместном производстве кинофильмов

Россия и Иран планируют заключить соглашение о совместном производстве кинофильмов, соответствующий документ, подготовленный РФ, находится на рассмотрении в Иране, сообщил глава культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в России Масуд Ахмадван на 22-м международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», который проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.





По его словам, Россия и Иран имеют много общего для создания совместных фильмов. Российской стороной подготовлен и предложен проект межправительственного соглашения, который направлен в Иран, о создании совместного копродакшена между двумя странами. Сейчас документ рассматривает иранская сторона.





«После его завершения и финализации я думаю, что это соглашение будет подписано и откроет путь для кинематографистов двух стран, чтобы они могли создавать совместное кино», — приводит слова главы культурного представительства Ирана в России ТАСС





Он также отметил, что БРИКС — хорошая площадка для кинематографа, поскольку у стран, входящих в него, общие взгляды на многие вопросы, в частности, на семейные ценности.





Тема кинофестиваля «Дух огня» в 2024 году — «Особый язык национальной кинематографии». На фестивальные конкурсы поступило 247 заявок из 24 стран, из них 42 полнометражных фильма.









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