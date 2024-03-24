В Мариинском театре прозвучит Реквием Верди в память жертв теракта в Подмосковье

В Концертном зале Мариинского театра 27 марта прозвучит Реквием Верди — этим исполнением коллектив Мариинского театра почтит память жертв страшного теракта в Москве, сообщается на официальной страничке театра ВКонтакте.





Главные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Ирина Чурилова и Сергей Скороходов. Реквием прозвучит при участии хора и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.





«Теракт в «Крокус Сити Холле» потряс всех нас. Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Исполнение Реквиема Верди станет акцией в память тех, кто стал жертвой этого жестокого и бесчеловечного акта насилия. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.









Фото: Pixabay.com