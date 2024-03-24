Песню «Жить» опубликовали после теракта в «Крокус Сити Холле»

Песню «Жить», которую продюсер Игорь Матвиенко написал в память о жертвах авиакатастрофы A321 над Синаем, опубликовали в обновленном варианте после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Mash.





Трагедия в «Крокус Сити Холле» объединила и сплотила жителей России: незнакомые люди спасали друг другу жизни, выводили семьи из охваченного огнем здания, таксисты бесплатно отвозили пострадавших в больницы.





Сегодня эта песня в обновленном варианте, как никакая другая, вновь сплачивает всю нашу страну, отмечается в сообщении.





Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, в результате атаки погибли более 130 человек. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.









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