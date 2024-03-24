Ушел из жизни заслуженный артист России Олег Наумов

Солист Вологодской филармонии им. В. Гаврилина Олег Наумов умер в возрасте 75 лет после продолжительной и тяжелой болезни, сообщили в Вологодском областном колледже искусств, где он преподавал долгие годы.





Олег Анатольевич родился в Москве. Там он окончил Сокольническую музыкальную школу и училище при Московской консерватории (Мерзляковку) по классу виолончели. Его игру слышал прославленный советский и российский музыкант и композитор Мстислав Ростропович, который отметил, что у мальчика будет большое будущее.





В Вологду Олег Анатольевич приехал в 1972 году и практически сразу начал работать в местной филармонии. Выступления на многочисленных концертах он совмещал с педагогической работой в музыкальном училище. В 1976 году Наумов окончил Нижегородскую консерваторию.





Артиста знали далеко за пределами Вологодской области. Он гастролировал по Московской, Псковской, Новгородской и Архангельской областям. К слову, вместе с Архангельским камерным оркестром Олег Анатольевич выступал в Финляндии, Швеции и Германии. Особенно запомнились слушателям его сольные концерты с симфоническими оркестрами Санкт-Петербурга, Ярославля, Череповца, Саратова и, конечно, с родными музыкантами Вологодской филармонии.





Наумов был не только талантливым артистом, но и замечательным педагогом. За время работы в Вологодском музыкальном училище он выпустил десятки музыкантов, которые неоднократно побеждали во всероссийских и международных конкурсах. Многие из них сегодня работают в ведущих музыкальных вузах и училищах страны, играют в симфонических оркестрах.





В 1998-м Олегу Анатольевичу присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2009 и 2015 годах его отмечали грамотами губернатора Вологодской области.

Близкие, родные и коллеги навсегда запомнят его как удивительно мягкого и отзывчивого человека, чуткого педагога, который всегда умел найти подход к студенту, а также как верного друга и товарища.









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