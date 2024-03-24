Более 5 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Больше 5 тысяч человек — жителей Москвы и области — сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Телеграм-канал Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.





По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, Центр крови ФМБА начал работу в 8.30 утра. Поток желающих сдать кровь и плазму крови сохраняется. Одномоментно принимают кровь у 58 человек в нескольких залах. Плюс мобильные возможности — 12 дополнительных мест на улице.





На сдачу крови уходит от 7 до 15 минут. При сдаче плазмы крови процесс длится около 40 минут. Эти процедуры полностью безопасны для здоровья, отметила Скворцова.





Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь, затем начался пожар. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта в России общенациональным трауром.









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