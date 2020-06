Коленопреклонение как флешмоб

Что стоит за шокирующим зрителя самоунижением белых перед черными в культурологическом плане?В Америке новая «мода»: белые (64% населения США) преклоняют колено перед чернокожими (около 12% населения). Считается, что тем самым они «каются» и «извиняются» одновременно за жестокости полиции по отношению к афроамериканцам, и за века рабства и расовой сегрегации.Строго говоря, в современном американском общественном контексте флешмобы с коленопреклонением (позволим себе этот термин, дабы хотя бы отличить молящихся в храме от участников уличных беспорядков с откровенно политическим, антитрамповским подтекстом) - это не совсем то, как это понимается, скажем, у нас, где такой жест увязывается скорее с выражением подчинения и почитания одновременно, или признанием своей непосредственной вины (так, на Майдане в Киеве заставляли каяться «беркутовцев»).В США также этот жест не вполне созвучен коленопреклонению волхвов (вспомните каноническую картину Ботичелли), как это понимается в христианской традиции. Скорее, можно говорить о «скрещивании» имеющих корни религиозных обрядов с новой, постмодернистской культурой, где «скрещиваются», в свою очередь, публичная политика и масс-медиа, притом что последняя все более тяготеет к формату «инфотейнмент» (производная от английских entertainment и information).Сама традиция коленопреклонения зародилась задолго до христианства. О ней известно как о части ритуала почитания правителей в древней Персии, Византии, а также при дворе Александра Македонского. Уже оттуда традиция перешла в западное христианство, укрепившись затем в католической церкви, а позже в лютеранской, англиканской, где стало обязательным для целого ряда церковных обрядов, а также в отношении светских правителей (тем более что многие из них всерьез претендовали на звание наместников Бога на земле). Позже коленопреклонение еще шире распространилось в светской культуре. К примеру, можно представить торжественное предложение руки и сердца избранной именно таким образом.В современную большую политику коленопреклонение как элемент «покаяния» за какие-то совершенные страной преступления вошло лишь в 70-х годах прошлого века, но закрепилось далеко не сразу. Во время визита в Польскую Народную Республику в декабре 1970 года канцлер ФРГ Вилли Брандт посетил памятник жертвам восстания в Варшавском гетто. И после возложения венков он, что не было предусмотрено протоколом, опустился на колени. Тогда большинство граждан ФРГ не одобрили этот жест, считая его чрезмерным, канцлер чуть было не потерял тогда свое место. Однако после распада соцлагеря и по мере того, как публичная политика ради телевизионной картинки стала требовать все более «драматичных» и красочных жестов, это стало частью западной и восточноевропейской политической моды.А вот в азиатских странах коленопреклонение, не имея под собой религиозных исторических традиций, не прижилось. И если, скажем, в разное время японские руководители периодически и рассуждали о возможности принесения извинений Китаю за зверства по время Второй мировой войны (и даже делали это), то вопрос коленопреклонения не обсуждался вообще при этом. Прежде всего потому, что он – вне японской (как и китайской) культуры. И вообще азиатской. Там, скорее, премьер Таиланда в знак почитания будет ползти к королевскому трону (это часть политического ритуала), но встать на одно колено на этом фоне будет слишком «дерзко».Впрочем, игроку в американский футбол, чернокожему квотербеку (это важно) Колину Капернику из команды "Форти Найнерс" («Сорок девятые») из Сан-Франциско, все эти исторические и религиозные тонкости были, скорее всего, неизвестны. Он вряд ли даже знал о существовании Александра Македонского и уже тем более ему было невдомек, как эволюционировал в западном христианстве латинский термин «genuflectio», который первоначально означал вставание на оба колена, а лишь потом на одно.И вот в сентябре 2016 года Колин Каперник во время исполнения гимна США, когда положено стоять, опускается на одно колено. И делает он это именно в знак протеста против очередного случая жестокого обращения белых полицейских по отношению к неграм. Затем жест переняли многие спортсмены, а сам Каперник стал лицом борьбы за права чернокожих от мира большого спорта, в 2018 году компания Nike сделала его лицом своей рекламной акции в честь юбилея слогана Just Do It (сделай это). Правда, из команды ему пришлось уйти и он долго не мог нигде пристроиться: излишняя политизация американскому футболу ни к чему (Трамп велел членам своей администрации уходить с матча всякий раз, когда устраиваются такие «флешмобы»). Каперник интуитивно выбрал в качестве «протестного жеста» в момент исполнения гимна (а когда же еще, не во время же игры?) то, что ему как квотербеку было доступнее всего для понимания. А доступнее всего ему была именно поза «quarterback kneel». Не вдаваясь в правила игры в американский футбол (нам их все равно не понять), скажем лишь, что так называется розыгрыш, который, начиная с 1970-х годов (вот же совпадение) очень часто использует побеждающая команда в конце матча, чтобы потянуть время и удержать счет: атаковать квотербека, получившего мяч и тут же севшего на одно колено, нельзя. В результате проигрывающая команда теряет примерно 40 секунд, и ее шансы отыграться тают.Так что для подавляющего большинства белых американцев, встающих сейчас на колени перед чернокожими, этот жест пришел, скорее всего, именно из футбола. И на наш взгляд со стороны, является жестом не вполне адекватным (равноценным) подлинному покаянию. От него, как мне лично кажется, разит такой же фальшью, как, например, от средневековой традиции папы римского торговать индульгенциями как формой «прощения грехов». Встал на колено – и как бы больше ничего «не должен».