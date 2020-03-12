Картины Рериха из Сербии поступят в музеи Петербурга и Ленинградской области

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12.03.2020
Россия получит картины Николая Рериха из Сербии в рамках обмена на 166-й лист Мирославова Евангелия. Картины пополнят коллекции Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге и Музея-усадьбы Н. К. Рериха в поселке Извара Ленинградской области, рассказала в интервью агентству замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
По ее словам, картины находятся в хорошем состоянии, реставрация им не требуется. Сербской стороной уже завершена внутригосударственная процедура для этого обмена, отметила Ярилова.
«Мы тоже уже практически готовы: предложение об одобрении и внесении на ратификацию соглашения сейчас находится на рассмотрении в правительстве РФ. Рассчитываем завершить все внутренние процедуры уже в весеннюю сессию», – подчеркнула замминистра культуры.
Мирославово Евангелие – древнейший кириллический памятник сербской письменности. Оно было написано около 1180 года, сейчас хранится в Национальном музее Сербии в Белграде. В XIX веке один лист из него был вывезен в Россию архимандритом Порфирием (Успенским), обнаружившим рукопись в афонском монастыре Хиландар.