Зрители зажгли сотни огоньков на памятном концерте группы «Пикник» в Петербурге

27.03.2024

Зрители зажгли сотни огоньков на памятном концерте группы «Пикник» в Петербурге
Зрители зажгли сотни огоньков на концерте группы «Пикник» в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле». Выступление музыкантов началось с минуты молчания.

По данным ТАСС, сотни огоньков зажглись во время финальной песни «Там, на самом краю Земли». Концерт прошел в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

«Наш город, переживший блокаду, атаки террористов, как никакой другой понимает всю боль потери родных и близких. Музыканты, которые вышли сегодня на сцену, словом и делом продемонстрировали наш общий настрой — террористам никогда не сломить и не запугать россиян», — привели в пресс-службе Смольного слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Концерт прошел в режиме усиленных мер безопасности. Один из зрителей по имени Александр поделился с агентством, что является фанатом «Пикника» всю свою сознательную жизнь. Поклонник отметил, что видит в концерте определенный символ, пока тысячи россиян борются на СВО за то, чтобы здесь было спокойно.

Зрительницы Анна и Анастасия признались, что было страшно. Однако они решили не сдавать билеты и прилетели в Петербург из Братска.


Фото: Pixabay.com