Звезда «Дюны 2» Остин Батлер снимется в новом триллере Даррена Аронофски

Звезда фильмов «Элвис» и «Дюна 2» Остин Батлер сыграет главную роль в фильме Даррена Аронофски «Пойманный на краже». Об этом информирует Deadline.





Фильм будет снят в жанре криминального триллера. Кинокомпания Sony Pictures приобрела права на съемки.





По сюжету бывший бейсболист Хэнк Томпсон невольно погружается в борьбу за выживание в криминальном мире Нью-Йорка 90-х. Режиссер отметил, что очень рад объединиться со старыми друзьями из Sony Pictures. По словам Аронофски, ему не терпится начать работать с Батлером и «семьей нью-йоркских кинематографистов».





Напомним, режиссер снял такие фильмы как «Кит», «Реквием по мечте» и «Черный лебедь». Сценаристом выступит Чарли Хьюстон, написавший одноименную книгу.





Остин Батлер был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме База Лурмана «Элвис». Актер не получил награду. Однако Батлер забрал «Золотой глобус» за роль короля рок-н-ролла.









Фото: YouTube