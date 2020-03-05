В Саратове представили премьеру первой балкарской оперы

05.03.2020

Произведение создано по мотивам поэмы основоположника балкарской письменности Кязима Мечиева «Тахир и Зухра».

Премьера оперы состоялась в большом зале Саратовской государственной консерватории им. Собинова, сообщил ТАСС автор либретто и музыки оперы Ахмат Малкандуев.

«Играли в Саратове, потому что здесь все необходимое для того, чтобы сыграть ее достойно. Кроме того, я являюсь выпускником консерватории, здесь все мне знакомо», – пояснил собеседник агентства.

По словам композитора, он полюбил эту поэму еще в школьные времена. «Повторно стал перечитывать на третьем курсе обучения в консерватории, тогда я уже был более сознательным. Поэма мне показалась очень искренней, она и легла в основу либретто, которое я написал», – рассказал композитор.

Оригинал произведения был стилизован под Восток самим автором поэмы Кязимом Мечиевым. Малкандуев рассказал, что писал оперу в течение трех лет и завершил работу над ней в 2019 году.