Богомолов заявил о необходимости вкладываться в молодых режиссеров и технических специалистов

Вложения государства и бизнеса в молодых театральных режиссеров и технических специалистов, которые задействованы в постановках, необходимо предусмотреть в России. Об этом заявил худрук Театра на Бронной Константин Богомолов.





Режиссер добавил, что назрела потребность на законодательном уровне проработать программу для театральных постановщиков-дебютантов.





«Вложения в молодую режиссуру, в молодых специалистов, в обеспечение звукорежиссуры в театре, художников по свету, технарей - это очень востребованные специальности - это то, что мы можем считать в существенной степени пользой меценатства. Это именно вложения. Без них не будет событий. Это очень важная вещь», — сказал Богомолов в рамках круглого стола «Театр и благотворительность» Фонда исторических, культурных и образовательных инициатив имени Ивана Бецкого.





По словам режиссера, вложения могут снижать последующие затраты. Успешный специалист, пояснил Богомолов, снижает затраты и государства, и бизнеса, увеличивает энергообмен, а зрителей приходит больше.









Фото: YouTube