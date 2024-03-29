Во Владивостоке покажут спектакли постановщиков из Китая, Италии и Японии

Более десяти спектаклей разных жанров, созданных постановщиками из Китая, Италии, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Германии и Японии, представят во Владивостоке. Об этом журналистам рассказала гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова Карина Цатурова.





Показы пройдут в рамках III Международного Тихоокеанского театрального фестиваля.





«У нас 11 спектаклей в программе. Это коллективы из 10 стран, будет порядка 25 показов», — уточнила Цатурова.





По ее словам, китайские коллективы занимают особое место в афише. Это объясняется тем, что 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и КНР.





Фестиваль во Владивостоке начнется 20 сентября с показа постановки из Китая «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа». В спектакле задействовано более 40 танцоров. Завершится фестиваль 6 октября 2024 года. В смотре также участвуют российские и зарубежные творческие деятели.









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