В Вене открылась выставка Юрии Григоровиче в честь 250-летия Московской академии хореографии

Выставка «Большой балет Юрия Григоровича» открылась в венском Российском центре науки и культуры. Проект организовал Бахрушинский театральный музей.





Гендиректор музея Кристина Трубинова назвала хореографа Григоровича действительно непревзойденным мастером, который 30 служил Большому театру. Выставка приурочена к 250-летию Московской академии хореографии.





В экспозицию вошли кадры, сделанные фотохудожником Михаилом Логвиновым. По словам Трубиновой, русская балетная школа стала мировым достоянием, которым Россия по праву гордится.





«Тут можно с гордостью сказать: здесь мы первые, были всегда. Я уверена, что благодаря таким мастерам, как Григорович, который и сегодня является педагогом и выпускает замечательную, талантливую молодежь, выступающую на всех главных сценах, у нашего русского балета впереди еще большой вектор развития», — подчеркнула она.





Посетители увидят фотографии из фонда Бахрушинского музея, снимки фрагментов из балетов Григоровича «Спартак», «Каменный цветок», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Золотой век», «Иван Грозный», «Легенда о любви». Также на выставке представлены фотопортреты мастера и кадры с репетиций, фотографии театральных афиш.









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