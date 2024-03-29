Американский пианист Энджел Вонг выступит на фестивале Рахманинова в Тамбовской области

Американский пианист Энджел Вонг примет участие в 42-м Международном музыкальном фестивале имени Рахманинова в Тамбовской области. Об этом журналистам рассказала замминистра культуры региона Вера Дубок.





Пианист выступит вместе с симфоническим оркестром. Фестиваль пройдет с 1 апреля по 19 мая, уточнила Дубок в беседе с ТАСС . Рахманиновский вечер состоится в краеведческом музее в первый день. Официальное открытие пройдет 2 апреля в драмтеатре.





«Международным наш фестиваль делает пианист, студент Московской консерватории, лауреат Конкурса имени Петра Чайковского. Он сыграет 28 апреля в концертном зале «Пигмент» с симфоническим оркестром имени Сергея Рахманинова», — уточнила замминистра культуры области.





В 2024 году зрителей ждут выступления оркестра русских народных инструментов имени Некрасова ВГТРК, Российского национального молодежного симфонического оркестра и других коллективов. Участниками фестиваля станут около 500 человек.









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