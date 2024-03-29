В Москве откроется выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева»

Передвижная выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» откроется в Москве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.





Музей архитектуры в партнерстве с Фондом развития науки и культуры «Таволга» при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура» представят передвижную выставку. Проект рассказывает об истории русской архитектуры – от Средневековья до конца XX века.





Выставка охватит Хабаровск, Архангельск и Псков. Посетители увидят эскизы и чертежи, макеты и подлинные элементы декора, живопись и фотографии. Зрители смогут познакомиться с лучшими памятниками псковской, владимиро-суздальской, раннемосковской архитектурных школ, шатрового зодчества, эпох Петровского и Елизаветинского барокко, классицизма и ампира, историзма и модерна, авангарда, сталинской неоклассики и модернизма.





«Для нас было очень важно показать богатство и разнообразие русского зодчества, научить ценить и любить наследие каждого из городов», — сказала замдиректора Музея архитектуры имени Щусева Ксения Смирнова.





Директор музея Наталья Шашкова отметила, что архитектура – особый вид искусства, который не может существовать вне природно-климатического и социального контекста. Для создателей проекта было важно на примере наиболее ярких памятников показать многовековую историю отечественного зодчества.





Отдельное внимание в экспозиции уделили архитектуре регионов, где находятся музеи, которые принимают выставку. В каждом из городов будут подсвечены яркие особенности местной архитектурной школы.





В Хабаровске выставка пройдет с 30 марта по 12 мая. В Архангельске – с 6 июня по 21 июля. В Псковском музее-заповеднике выставка будет работать с 7 сентября по 27 октября. В экспозицию войдет около 100 уникальных предметов из коллекции музея.









Фото: Музей архитектуры имени А. В. Щусева