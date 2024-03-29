Режиссер Корнилов поставил в Русдраме Абхазии первый спектакль по комедии Шекспира

Российский режиссер Антон Корнилов поставил в Государственном русском театре драмы имени Искандера (Русдрам) первый спектакль по пьесе Уильяма Шекспира. Речь идет о комедии «Виндзорские проказницы».





Спектакль станет первым прикосновением Корнилова и Русдрама к произведениям Шекспира. Режиссер признался, что это его любимый автор.





«Я не ставил его пьесы ранее, если не считать студенческие работы и актерские, когда играл в спектаклях. Большая постановка по Шекспиру на сцене с профессиональными артистами, с художниками по костюмам и свету, с композитором - со всей необходимой командой, впервые», — поделился Корнилов с представителями СМИ.





Премьера пройдет 31 марта и 1 апреля. Режиссер отметил, что получилась масштабная, грандиозная постановка с множеством костюмов. Зрителей ждет яркая театральная форма, добавил Корнилов, пообещав «праздник театра».





Также режиссер высоко оценил профессионализм актеров Русского театра Абхазии, передает ТАСС . Корнилов уточнил, что люди здесь с утра до ночи в театре.









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