Совместная работа Уорхола и Баскии выставлена на аукцион за 18 миллионов долларов

Совместная работа мастера поп-арта Энди Уорхола и неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баскии «Без названия» выставлена на торги аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. Картину оценили в 18 миллионов долларов.





В торговом доме уточнили, что 14 лет назад полотно ушло с молотка за 3 миллиона долларов. Однако теперь аукционисты оценили ее в шесть раз выше.





«Это настоящее сотрудничество - отдельные элементы работ обоих художников в результате превращаются в нечто совершенно новое», — приводит The Times комментарий главы отдела современных аукционов Sotheby's Люциуса Эллиота.





По его словам, коллекционерам представлена одна из известнейших совместных работ Уорхола и Баскии. Всего с 1983 по 1985 год мастера совместно создали около 150 картин. В преддверии майского аукциона полотно «Без названия» покажут в Гонконге, Лондоне и Лос-Анджелесе.









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